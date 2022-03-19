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Факти / Світ

Кожен українець отримає відшкодування: МВС фіксує докази злочинів РФ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Антон Геращенко

Міністерство внутрішніх справ розпочало проект із відеофіксації всіх військових злочинів Росії, щоб кожен постраждалий українець зміг отримати компенсацію. Таку заяву під час брифінгу 19 березня зробив радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, повідомляють у Медіа Центрі України.

– З початку війни російські військові скоїли сотні тисяч злочинів проти людяності та військових злочинів. Нацполіція та МВС фіксують усі ці випадки, це дуже важливо для майбутніх судів. Для цього МВС розпочинає проект із відеофіксації всіх злочинів. Усім, хто виїхав з окупованих територій, необхідно надати покази, зокрема відео- та фотодокази. Щоб потім Росія відшкодувала всі збитки, це сотні мільярдів доларів, – сказав Антон Геращенко.

Він підкреслив, що дуже багато злочинів було скоєно на тимчасово окупованих територіях РФ.

– Відомо про розстріл трьох громадян України у Бородянці, які випадково вийшли на позицію росіян. Їхні розділи, оглянули телефони, а потім розстріляли, щоб українці не розповіли про позиції, – повідомив Геращенко.

Він стверджує, що поки що немає зафіксованих та задокументованих фактів зґвалтувань, але про ці випадки відомо завдяки перехопленню розмов російських загарбників.

– Інша категорія злочинів – мародерство та пограбування. Кожен громадянин України, який став жертвою такого злочину, надалі отримає компенсацію від держави-агресора. Поки що неможливо порахувати пошкодження інфраструктури, але все буде відшкодовано за рахунок активів російського Центробанку та інших державних російських інституцій, рахунки яких зараз заморожені закордоном, – заявив радник міністра.

Геращенко стверджує, що всі військові злочини будуть розглянуті українськими судами, а всіх засуджених оголосять у міжнародний розшук.

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