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Факты / Украина

Ирпень на Киевщине освободили от российских захватчиков — городской глава

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Ірпінь

Город Ирпень в Киевской области освободили от российских оккупантов. Сейчас там происходит зачистка от врагов.

Об этом сообщил городской голова Александр Маркушин. В то же время пока информации об освобождении города от Генерального штаба ВСУ нет.

— Мы укрепляемся на наших рубежах на новых и дальше будем есть и освобождать Бучу, Гостомель, Ворзель. Мы понимаем, что на наш город будут еще нападения, и мы будем мужественно его защищать, — отметил Маркушин.

Он подчеркнул, что возвращаться в город пока опасно.

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Источник: Александр Маркушин

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