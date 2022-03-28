Город Ирпень в Киевской области освободили от российских оккупантов. Сейчас там происходит зачистка от врагов.

Об этом сообщил городской голова Александр Маркушин. В то же время пока информации об освобождении города от Генерального штаба ВСУ нет.

— Мы укрепляемся на наших рубежах на новых и дальше будем есть и освобождать Бучу, Гостомель, Ворзель. Мы понимаем, что на наш город будут еще нападения, и мы будем мужественно его защищать, — отметил Маркушин.

Он подчеркнул, что возвращаться в город пока опасно.

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Источник: Александр Маркушин