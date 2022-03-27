Вооруженные силы Украины освободили село Гусаровка в Балаклейском районе Харьковской области. Об этом сообщают ВСУ на странице Facebook.

Населенный пункт был оккупирован двумя российскими батальонными тактическими группами при поддержке подразделений российского спецназа.

Как сообщили в ВСУ, захватчики выбиты, около 60 единиц техники уничтожено. Потери личного состава уточняются, но счет за сотню.

В Генштабе ВСУ также сообщили, что силы обороны Украины продолжают громить российских захватчиков в Харьковской области, обнародовав такие же фотографии, как и Вооруженные силы. Враг терпит потери и в панике убегает, бросая технику.

Также информацию об освобождении Гусаровки подтвердил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

26 марта город Тростянец в Сумской области освободили от российских оккупационных войск. Это удалось сделать 93 бригаде Холодный Яр с помощью территориальной обороны и местных партизан.

Российская армия, убегая из Тростянца, оставила вооружение, технику и боеприпасы. Их наши военные используют для освобождения других украинских городов от оккупации.

Широкомасштабная война России против Украины длится уже 32-й день. За этот период РФ потеряла уже около 16,6 тыс. военнослужащих, 582 танка, более 120 самолетов и 127 вертолетов.

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Фото: Генштаб ВСУ