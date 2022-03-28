Місто Ірпінь на Київщині звільнили від російських окупантів. Наразі там відбувається зачистка від ворогів.

Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин. Водночас поки що інформації щодо звільнення міста від Генерального штабу ЗСУ немає.

– Ми укріпляємося на наших рубежах на нових і далі будемо іти і звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади, і ми будемо мужньо його боронити, — зазначив Маркушин.

Він наголосив, що повертатися до міста поки що небезпечно.