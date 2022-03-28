Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 33 день війни
Вбили Вбили
143 дітей
Поранили Поранили
>216 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Україна

Ірпінь на Київщині звільнили від російських загарбників – міський голова

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Ірпінь

Місто Ірпінь на Київщині звільнили від російських окупантів. Наразі там відбувається зачистка від ворогів.

Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин. Водночас поки що інформації щодо звільнення міста від Генерального штабу ЗСУ немає.

– Ми укріпляємося на наших рубежах на нових і далі будемо іти і звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади, і ми будемо мужньо його боронити, — зазначив Маркушин.

Він наголосив, що повертатися до міста поки що небезпечно.

Читайте
ЗСУ звільнили від загарбників село Гусарівка на Харківщині

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка