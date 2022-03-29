Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что российские захватчики решили “кардинально” сократить боевые действия в направлении Черниговщины и Киевщины.

– Принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Исходя из того, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы, – заявил Мединский по итогам переговоров между украинской и российской делегациями.

Отметим, что после этого в Киеве прозвучала очередная воздушная тревога.

Также глава делегации РФ сказал, что они предлагают провести встречу президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина одновременно с подписанием мирного договора главами МИД Украины и России.

– Согласовали и предлагаем решение, согласно которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел. Тем более, что в момент этого парафирования и рассмотрения договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей, – сказал он.

По его словам, в РФ по итогам прошедших переговоров больше “не против вступления Украины в Европейский Союз”.