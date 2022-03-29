У РФ заявили, що “кардинально” скорочують військові дії на Київщині та Чернігівщині

Глава російської делегації Володимир Мединський заявив, що російські загарбники вирішили “кардинально” скоротити бойові дії у напрямку Чернігівщини та Київщини.

– Ухвалено рішення кардинально, в рази скоротити військову активність на Київському та Чернігівському напрямках. Виходячи з того, що у Києві будуть прийняті відповідні основні рішення та мають бути створені умови для подальшої нормальної роботи, – заявив Мединський за підсумками переговорів між українською та російською делегаціями.

Зазначимо, що після цього у Києві пролунала чергова повітряна тривога.

Також глава делегації РФ сказав, що вони пропонують провести зустріч президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна одночасно з підписанням мирного договору главами МЗС України та Росії.

– Узгодили та пропонуємо рішення, згідно з яким зустріч глав держав можлива одночасно з парафуванням договору міністрами закордонних справ. Тим більше, що в момент цього парафування та розгляду договору можливе обговорення різних політичних нюансів та деталей, – сказав він.

За його словами, у РФ за підсумками переговорів більше “не проти вступу України до Європейського Союзу”.