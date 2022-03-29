Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 34 день війни
Вбили Вбили
144 дітей
Поранили Поранили
>220 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Світ

У РФ заявили, що “кардинально” скорочують військові дії на Київщині та Чернігівщині

Анастасія Гевко редакторка стрічки
У РФ заявили, що “кардинально” скорочують військові дії на Київщині та Чернігівщині

Глава російської делегації Володимир Мединський заявив, що російські загарбники вирішили “кардинально” скоротити бойові дії у напрямку Чернігівщини та Київщини.

– Ухвалено рішення кардинально, в рази скоротити військову активність на Київському та Чернігівському напрямках. Виходячи з того, що у Києві будуть прийняті відповідні основні рішення та мають бути створені умови для подальшої нормальної роботи, – заявив Мединський за підсумками переговорів між українською та російською делегаціями.

Зазначимо, що після цього у Києві пролунала чергова повітряна тривога.

Також глава делегації РФ сказав, що вони пропонують провести зустріч президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна одночасно з підписанням мирного договору главами МЗС України та Росії.

– Узгодили та пропонуємо рішення, згідно з яким зустріч глав держав можлива одночасно з парафуванням договору міністрами закордонних справ. Тим більше, що в момент цього парафування та розгляду договору можливе обговорення різних політичних нюансів та деталей, – сказав він.

За його словами, у РФ за підсумками переговорів більше “не проти вступу України до Європейського Союзу”.

Читайте
Україна запропонувала підписати міжнародний договір про гарантії безпеки: ключові пункти

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка