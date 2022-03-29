Украинская делегация на переговорах с российской стороной в Стамбуле (Турция) представила новый международный договор о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом рассказал на брифинге по итогам переговоров глава украинской делегации, народный депутат Давид Арахамия.

Он отметил, что с начала полномасштабной войны в Украине стало ясно, что система безопасности в Европе дала трещину и сейчас не работает.

– Мы сегодня вышли с официальным предложением, мы работали над самим форматом. Довожу к сведению, что мы ничего не подписываем вообще, мы просто доносим наши предложения как переговорщики до российской стороны о новой системе гарантий безопасности для Украины. Мы настаиваем, чтобы это был международный договор, который будут подписывать все гаранты безопасности, который будут ратифицировать, чтобы не повторять ошибку Будапештского меморандума, — подчеркнул Арахамия.

По его словам, страны-гаранты будут фактически действовать по аналогии 5-й статьи НАТО о коллективной безопасности

Ключевые положения договора о гарантиях безопасности для Украины, которые предлагает Киев, заключаются в следующем:

1. Если Украина станет объектом любой агрессии или военного нападения, военной операции, в течение трех дней должны пройти немедленные консультации стран-гарантов. Эти страны будут иметь юридическое обязательство предоставить Украине военную помощь, отправить войска, вооружение или закрыть небо, если дипломатические консультации не принесут результат.

2. Странами-гарантами должны, в частности, выступить государства-члены Совбеза ООН. Речь идет о таких странах: Великобритания, Китай, РФ, Франция, Турция, США, Италия, Германия, Канада, Польша, Израиль.

3. Международные гарантии безопасности пока не будут работать на территории ОРДЛО (на временно оккупированных территориях Донбасса) и в оккупированном Крыму.

4. Все страны-гаранты не должны возражать против вступления Украины в Евросоюз, а наоборот поддерживать.

5. Украина обязуется не размещать военные базы, военные контингенты других государств на своей территории, вступать в военно-политические союзы (т.е. фактически отказывается от членства в НАТО). Проведение военных учений на территории нашего государства будет проходить при согласии стран-гарантов.

6. Вопрос Крыма будет отдельным пунктом договора. Предлагается сейчас зафиксировать позиции Украины и РФ, а в течение 15 лет отдельно проводить двусторонние переговоры по статусу полуострова Крым и Севастополя. Отдельным пунктом украинская делегация предлагает зафиксировать, что Украина и РФ в течение этого времени переговоров не будут использовать военные силы для решения вопроса.

7. Вопрос территории ОРДЛО (оккупированных территорий Донбасса) вынесен в отдельный пункт, который будет проговариваться в рамках переговоров между президентами Украины и РФ.

– Мы предлагаем сделать свободное присоединение к договору гарантий. То есть, если другие страны захотят присоединиться, мы предоставим им такое юридическое право… Это та система, на основе которой мы хотим построить новое будущее Украины с точки зрения безопасности, — отметил Арахамия.

По его словам, некоторые страны-гаранты уже дали предварительное согласие на присоединение к этому договору.