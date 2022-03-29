Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал о ситуации в городе, который освободили от российских захватчиков.

Он призвал выехавших из города жителей Ирпеня пока не возвращаться, поскольку это еще опасно.

— Я хочу всех попросить пока не возвращаться. В городе еще опасно, до сих пор идут обстрелы, даже из Градов. Я обязательно официально сообщу, когда можно будет возвращаться. Сейчас мы вывозим людей, которые еще не эвакуировались и вынуждены были жить на временно захваченной российскими войсками территории. Я прошу всех максимально выехать из города и дать нам возможность нормально работать.

Александр Маркушин добавил, что в городе остались неповрежденные здания. Но, к сожалению, примерно 50% города разрушено. В частности, разрушена критическая инфраструктура.

Также Александр Маркушин сообщил, что в Ирпене осталось около 3,5-4 тыс. человек, которых еще нужно вывезти из города. По его словам, это в основном люди, живущие в частном секторе.

28 марта город Ирпень в Киевской области освободили от российских оккупантов. Сейчас там происходит зачистка от врагов.