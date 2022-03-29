Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин розповів про ситуацію у місті, яке звільнили від російських загарбників.

Він закликав жителів Ірпеня, які виїхали з міста, поки що не повертатися, оскільки це ще небезпечно.

– Я хочу всіх попросити поки що не повертатися. У місті ще небезпечно, досі стаються обстріли, навіть із Градів. Я обов’язково офіційно повідомлю, коли можна буде повертатися. Зараз ми вивозимо людей, які ще не евакуювалися і змушені були жити на тимчасово захопленій російськими військами території. Я прошу всіх максимально виїхати з міста і дати нам можливість нормально працювати.

Олександр Маркушин додав, що у місті залишились непошкоджені будівлі. Але, на жаль, приблизно 50% міста зруйновано. Зокрема, зруйнована критична інфраструктура.

Також Олександр Маркушин повідомив, що в Ірпені залишилось приблизно 3,5-4 тис. людей, яких ще потрібно вивезти з міста. За його словами, це здебільшого люди, які живуть у приватному секторі.

28 березня місто Ірпінь на Київщині звільнили від російських окупантів. Наразі там відбувається зачистка від ворогів.