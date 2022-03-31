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Факты / Украина

Под Черниговом захватчики расстреляли колонну волонтеров, есть погибший и раненые

Анастасия Гевко редактор ленты
Под Черниговом захватчики расстреляли колонну волонтеров, есть погибший и раненые

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в четверг, 31 марта сообщила, что войска российских агрессоров расстреляли колонну волонтеров под Черниговом.

В результате действий врага погиб один человек, еще четверо – тяжело ранены.

– Российские боевики расстреляли колонну волонтеров под Черниговом. Пять автобусов попали под прицельный огонь врага, когда пытались проехать в окруженный город, чтобы эвакуировать людей. В автобусе находились только гражданские волонтеры. В результате обстрела один человек погиб, четверо тяжело ранены, – написала Людмила Денисова у себя в соцсетях.

По данным омбудсмена, одному из автобусов удалось вырваться на пробитых шинах, но водитель ранен, его доставили в больницу.

– Рашисты не дают малейшей возможности вывезти мирное население из блокированного Чернигова, фактически держа десятки тысяч людей как заложников, без еды, воды, тепла. В то же время каждый день прицельно подвергая обстрелам жилые кварталы из тяжелой артиллерии, – рассказала она.

Денисова подчеркнула, что эти действия являются очередным военным преступлением и преступлением против человечности согласно статьям 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда.

– Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, с призывом учесть эти факты совершения РФ военных преступлений и преступлений против человечности и нарушений прав человека в Украине, – подчеркнула украинский омбудсмен.

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