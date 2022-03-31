Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в четвер, 31 березня, повідомила, що війська російських агресорів розстріляли колону волонтерів під Черніговом.

Внаслідок дій ворога загинула одна людина, ще четверо – тяжко поранені.

– Російські бойовики розстріляли колону волонтерів під Черніговом. П’ять автобусів потрапили під прицільний вогонь ворога, коли намагалися проїхати до оточеного міста, щоб евакуювати людей. В автобусі були лише цивільні волонтери. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, четверо тяжко поранені, – написала Людмила Денісова у себе в соцмережах.

За даними омбудсмена, одному з автобусів вдалося вирватися на пробитих шинах, але водія поранено, його доправили до лікарні.

– Рашисти не дають найменшої нагоди вивезти мирне населення із блокованого Чернігова, фактично тримаючи десятки тисяч людей як заручників, без їжі, води, тепла. У той же час щодня прицільно обстрілюючи житлові квартали з важкої артилерії, – розповіла вона.

Денісова наголосила, що ці дії є черговим військовим злочином та злочином проти людяності згідно зі статтями 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.