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Факти / Україна

Під Черніговом загарбники розстріляли колону волонтерів, є загиблий та поранені

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Під Черніговом загарбники розстріляли колону волонтерів, є загиблий та поранені

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в четвер, 31 березня, повідомила, що війська російських агресорів розстріляли колону волонтерів під Черніговом.

Внаслідок дій ворога загинула одна людина, ще четверо – тяжко поранені.

– Російські бойовики розстріляли колону волонтерів під Черніговом. П’ять автобусів потрапили під прицільний вогонь ворога, коли намагалися проїхати до оточеного міста, щоб евакуювати людей. В автобусі були лише цивільні волонтери. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, четверо тяжко поранені, – написала Людмила Денісова у себе в соцмережах.

За даними омбудсмена, одному з автобусів вдалося вирватися на пробитих шинах, але водія поранено, його доправили до лікарні.

– Рашисти не дають найменшої нагоди вивезти мирне населення із блокованого Чернігова, фактично тримаючи десятки тисяч людей як заручників, без їжі, води, тепла. У той же час щодня прицільно обстрілюючи житлові квартали з важкої артилерії, – розповіла вона.

Денісова наголосила, що ці дії є черговим військовим злочином та злочином проти людяності згідно зі статтями 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

– Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, із закликом врахувати ці факти скоєння РФ військових злочинів та злочинів проти людяності та порушень прав людини в Україні, – наголосила український омбудсмен.

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