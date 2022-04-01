С начала полномасштабного вторжения российских агрессоров в Украине родились 16 тыс. младенцев. И это не считая тех, кто появился на свет на временно оккупированных территориях и мест, где ведутся активные боевые действия.

Если роженицы не имеют возможности добраться до больницы, роды проходят в бомбоубежищах, в метро, дома.

Тем, кому в этом смысле повезло немного больше, попадают в руки медиков, которые с начала войны, круглосуточно, не покидая медучреждений по несколько дней, работают и принимают роды.

Как сегодня работают те, кто первыми увидели новую жизнь, в репортаже журналистов Фактов ICTV.

…Марина и Евгений с нетерпением ждут первенца. Первые дни войны для молодой пары в родном Ирпене оказались адом. Из города выбрались под обстрелами. В столице остановились у родителей.

Когда пришло время рожать, Марина с мужем обратились в ближайший роддом.

— За окном слышны взрывы. Конечно, тревожно. Но по сравнению с теми, кто находится сейчас в Мариуполе, Харькове, Чернигове и других горячих точках, под непрерывными обстрелами, в жутких антисанитарных условиях, здесь, в Киеве, все-таки безопаснее, — говорит Марина.

Уже больше месяца государственные и частные роддома в прифронтовых районах по всей Украине принимают беременных бесплатно.

Чтобы обезопасить рожениц во время воздушных тревог и комендантского часа, медики уводят женщин вместе с мужьями в обустроенные бомбоубежища.

Постоянно вместе с пациентками и врачи, которые живут в клиниках по несколько дней без пересменки. Некоторые из них остались без крыши над головой. Такие здесь находятся постоянно, с первого дня войны.

Рядом, в специальных боксах, и преждевременно рожденные младенцы. Это самое безопасное место в медучреждении. Здесь есть все необходимое оборудование для выхаживания детей.

Родильный зал, также в подвале больницы. Его обустроили в помещении, где раньше была лаборатория. Тут врачи принимали все роды в первые дни войны. Здесь есть все необходимое для реанимации новорожденного и оказания экстренной помощи матери во время родов и быстрого разворачивания операционной.

Если же нет обстрелов и обстановка относительно спокойная, роды проходят в родильном зале больницы.

… Марина рожала тяжело. Роды длились больше двух часов. Поэтому женщина обессилена, но счастлива. Как и отец маленькой украинки, которая увидела мир в самое сложное для него время.