З початку повномасштабного вторгнення російських агресорів в Україні народилися 16 тис. немовлят. І це не рахуючи тих, хто з’явився на світ на тимчасово окупованих територіях та в місцях, де ведуться активні бойові дії.

Якщо породіллі не мають можливості дістатися до лікарні, пологи проходять в бомбосховищах, в метро, вдома.

Тим, кому в цьому сенсі пощастило трохи більше, потрапляють до рук медиків, які з початку війни, цілодобово, не залишаючи медзакладів по кілька днів, працюють і приймають пологи.

Як сьогодні працюють ті, хто першими побачили нове життя, у репортажі журналістів Фактів ICTV.

… Марина і Євген з нетерпінням чекають на первістка. Перші дні війни для молодої пари в рідному Ірпені виявилися пеклом. З міста вибралися під обстрілами. У столиці зупинилися у батьків.

Коли прийшов час народжувати, Марина з чоловіком звернулися в найближчий пологовий будинок.

– За вікном чути вибухи. Звісно, тривожно. Але якщо порівняти з тими, хто зараз у Маріуполі, Харкові, Чернігові та інших гарячих точках, під безперервними обстрілами, в моторошних антисанітарних умовах, тут, в Києві, все-таки безпечніше, – каже Марина.

Вже більше місяця державні та приватні пологові будинки в прифронтових районах по всій Україні приймають вагітних безкоштовно.

Щоб убезпечити породіль під час повітряних тривог і комендантської години, медики відводять жінок разом з чоловіками в облаштовані бомбосховища.

Постійно разом з пацієнтками і лікарі, які живуть в клініках по кілька днів без перезмінки. Деякі з них залишилися без даху над головою. Такі тут перебувають постійно, з першого дня війни.

Поруч, у спеціальних боксах, і передчасно народжені немовлята. Це найбезпечніше місце в медзакладі. Тут є все необхідне обладнання для виходжування дітей.

Пологовий зал також у підвалі лікарні. Його облаштували в приміщенні, де раніше була лабораторія. Тут лікарі приймали всі пологи в перші дні війни. Тут є все необхідне для реанімації новонародженого і надання екстреної допомоги матері під час пологів і швидкого розгортання операційної.

Якщо ж немає обстрілів і обстановка відносно спокійна, пологи проходять в пологовому залі лікарні.

… Марина народжувала важко. Пологи тривали більше двох годин. Тому жінка знесилена, але щаслива. Як і батько маленької українки, яка побачила світ у найскладніший для нього час.