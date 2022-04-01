Из-за войны в Украине женщины вместе с детьми массово покидают страну. Однако это не значит, что Украина станет страной без женщин.

Об этом в интервью немецкой газете Die Zeit заявила первая леди Елена Зеленская.

— Украина никогда не станет страной без женщин, потому что женщины — самые смелые существа на планете. Многие матери уехали, чтобы спасти своих детей. Но такое же количество женщин сражаются на передовой в качестве добровольцев, обороняют города, ухаживают за ранеными и организовывают гуманитарные конвои, — говорит Елена Зеленская.

По ее словам, даже те украинки, которые покинули родные края, вернутся домой.

— Конечно! Мы победим, и я уверена, что украинцы вернутся, восстановят разрушенные российскими захватчиками города и будут работать над восстановлением экономики и инфраструктуры, — продолжает она.

Также первая леди описала настоящую украинскую женщину, которая сейчас сражается с вызовами военного времени.

— Украинская женщина больше 48 часов ждет на границе, чтобы спасти своего ребенка. Украинская женщина едет в Западную Европу, чтобы организовать гумпомощь для Мариуполя и Харькова. Украинская женщина идет на службу в Вооруженных силах, берет ружье и идет в бой. Но она и тот человек, который плетет маскировочные сетки, варит солдатам суп, работает в магазине и продолжает заниматься бизнесом, чтобы помочь украинской экономике, — подводит итог жена президента.

С начала войны в Украине многие вынуждены были покинуть родные дома и уехать в западные регионы или за границу. Так они спасали детей от ужасов военного времени. Но многие остались, продолжая работать или волонтерить.

Источник: Die Zeit