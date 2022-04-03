В Мариуполе российские захватчики убили литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса

В заблокированном Мариуполь погиб известный литовский режиссер Мантас Кведаравичюс.

Об этом сообщил режиссер Виталий Манский в социальных сетях.

— Наш друг, участник Артдокфест, литовский документалист Мантас Кведаравичюс, сегодня был убит в Мариуполе, с камерой в руках, — написал он.

В 2016 году Кведаравичюс снял фильм Мариуполис о войне на Донбассе. Этот фильм называют человеческой историей на фоне исторических потрясений.

Впервые его презентовали в 2016 году на Берлинском международном кинофестивале.

В фильме режиссер показал повседневность города на берегу Азовского моря, когда-то заселенного греками, а на тот момент определено угрозой бомбардировок.

Источник: Виталий Манский