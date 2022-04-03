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Факты / Украина

Был поэтом и ученым: на Луганщине погиб известный львовянин Юрий Руф

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Был поэтом и ученым: на Луганщине погиб известный львовянин Юрий Руф

В борьбе за Украину в Луганской области погиб известный львовянин Юрий Руф — украинский поэт, писатель, ученый, общественный деятель, основатель литературного проекта Дух Нации.

Об этом сообщил участник российско-украинской войны из Львова, активист Добровольческого движения ОУН Антон Петровский.

— Погиб Юрий Руф в боях за Украину. Как воин. Он был поэтом, воспевавшим украинские доблести. Он сам стал частью украинской победы, — отметил он.

Без отца и мужа остались две его дочери и жена.

Юрий Руф вступил в ряды 24 отдельной механизированной бригады ВСУ в первый день вторжения российских оккупантов (24 февраля).

 

3 марта состоялся его первый в жизни бой. В социальных сетях Руф писал, что его бригада стоит в Попасной на Луганщине.

Юрий опубликовал свое последнее сообщение 19 марта – стихотворение с фронта.

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Источник: Антон Петровский

Фото: Юрий Руф

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