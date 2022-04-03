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Факти / Україна

У Маріуполі російські загарбники вбили литовського режисера Мантаса Кведаравічюса

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
У Маріуполі російські загарбники вбили литовського режисера Мантаса Кведаравічюса

У заблокованому Маріуполі загинув відомий литовський режисер Мантас Кведаравічюс.

Про це повідомив режисер Віталій Манський у соціальних мережах.

– Наш друг, учасник Артдокфест, литовський документаліст Мантас Кведаравічюс, сьогодні був убитий у Маріуполі, з камерою в руках, – написав він.

У 2016 році Кведаравічюс зняв фільм Маріуполіс про війну на Донбасі. Цей фільм називають людською історією на тлі історичних потрясінь.

Вперше його презентували у 2016 році на Берлінському міжнародному кінофестивалі.

У стрічці режиссер показав повсякдення міста на березі Азовського моря, колись заселеного греками, а на той момент визначене загрозою бомбардувань.

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Джерело: Віталій Манський

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