Оформили как стажировку: Россия отправила на войну в Украину курсантов

Россия отправила на войну в Украину курсантов – учеников Московского высшего военного командного училища. Их не просто отправили, а оформили это как стажировку.

Об этом стало известно после того, как СБУ получила секретные карты и списки оккупантов, подразделения которых были уничтожены в Донецкой области. Карты зарегистрированы 22 февраля и содержат планы по захвату всей территории Донецкой области.

Путинским войскам в Украине не помогло выжить пособие по тактической подготовке и основам противодиверсионной борьбы, где их обучали противостоять военно-политическому руководству НАТО.

Также среди полученных документов СБУ нашла:

талоны на командировку без указания места пребывания и срока командировки;

списки сводного мотострелкового батальона, среди которых много срочников и курсантов;

паспорта граждан РФ, военные билеты и т.д.

Все документы приобщат к материалам уголовных производств как доказательства преступлений российских оккупантов и лично Путина для международных судов.

В конце марта украинская разведка сообщала, что Кремль готовится отправить на войну против Украины детей из Юнармии. Это российская детско-юношеская милитарная организация при Министерстве обороны РФ.