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Факти / Україна

Оформили як стажування: Росія відправила на війну в Україну курсантів

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Оформили як стажування: Росія відправила на війну в Україну курсантів

Росія відправила на війну в Україну курсантів – учнів Московського вищого військового командного училища. Їх не просто відправили, а оформили це як стажування.

Про це стало відомо після того, як СБУ здобула секретні карти та списки окупантів, підрозділи яких було знищено на Донеччині. Карти зареєстровані 22 лютого та містять плани із захоплення всієї території Донецької області.

Путінським військам в Україні не допоміг вижити посібник з тактичної підготовки та основ протидиверсійної боротьби, де їх навчали протистояти військово-політичному керівництву НАТО.

Також серед отриманих документів СБУ знайшла:

  • талони на відрядження без зазначення місця перебування та строку відрядження;
  • списки зведеного мотострілецького батальйону, серед яких багато строковиків і курсантів;
  • паспорти громадян РФ, військові квитки тощо.

Усі документи долучать до матеріалів кримінальних проваджень як докази злочинів російських окупантів та особисто Путіна для міжнародних судів.

Наприкінці березня українська розвідка повідомляла, що Кремль готується відправити на війну проти України дітей з Юнармії. Це російська дитячо-юнацька мілітарна організація при Міністерстві оборони РФ.

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Фото: Depositphotos

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