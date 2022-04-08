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Факты / Украина

Это зло, у которого нет предела! Зеленский про удар Точкой-У по вокзалу Краматорска (18+)

Валентина Летяк редактор ленты
Ракетний удар по Краматорську

Это зло нужно остановить, иначе оно никогда не остановится. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, говоря о ракетном ударе по железнодорожному вокзалу Краматорска, в результате которого около 30 человек погибли и почти 100 получили ранения.

– Оккупанты ударили Точкой-У по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации… Около 30 погибших, около 100 человек получили ранения разной степени тяжести.

Российские изверги не оставляют своих методов. Не имея силы и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, у которого нет предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится, – подчеркнул глава государства.

Утром 8 апреля РФ нанесла ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где в это время находились тысячи человек, поскольку происходила эвакуация населения в более безопасные регионы Украины.

По данным Укрзализныци, погибли более 30 человек и около 100 ранены.

Фото: Володимир Зеленський

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