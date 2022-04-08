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Российские войска ударили по железнодорожному вокзалу Краматорска

Юля Захарченко редактор ленты
Российские войска ударили по железнодорожному вокзалу Краматорска

Российские войска нанесли удар с воздуха по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Полиция и спасатели, работающие на месте происшествия, сообщают о десятках погибших и раненых людей.

Глава правления АО Укрзализныця Александр Камышин отметил, что предварительно более 30 человек погибли и более 100 раненых мирных жителей.

– Это целенаправленный удар по пассажирской инфраструктуре железной дороги и жителям города Краматорск, – убежден он.

В Донецкой ОВА подчеркнули, что во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, поскольку происходит эвакуация мирных жителей в более безопасные области Украины.

– Рашисты хорошо знали, куда целят и чего хотят. Они хотят взять в заложники как можно больше мирных людей, уничтожить все украинское. Российская Федерация – страна извергов и преступников. Зло должно быть остановлено и обязательно наказано, — убежден глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Фото: Донецкая ОВА

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