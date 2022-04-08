Це зло необхідно зупинити, інакше воно ніколи не зупиниться. Про це заявив президент Володимир Зеленський, говорячи про ракетний удар по залізничному вокзалу Краматорська, внаслідок якого близько 30 людей загинули та майже 100 дістали поранення.

– Окупанти вдарили Точкою-У по залізничному вокзалу Краматорська, де перебували тисячі мирних українців, очікуючи на евакуацію…Близько 30 загиблих, близько 100 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Російські нелюди не полишають своїх методів. Не маючи сил та сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення. Це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться, – наголосив глава держави.

Вранці 8 квітня РФ завдала ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську, де в цей час перебували тисячі людей, оскільки відбувалася евакуація населення до більш безпечних регіонів України.

За даними Укрзалізниці, загинуло понад 30 людей та понад 100 поранено.

Фото: Володимир Зеленський