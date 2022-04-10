В Днепре полностью уничтожен международный аэропорт в результате ракетных ударов, нанесших вражеские силы РФ.

Об этом на пресс-брифинге сообщила представитель областного управления ГСЧС Дарья Цуркань.

Она сообщила, что первый ракетный удар был нанесен в 10 утра, а второй около 12 часов, когда чрезвычайники боролись с огнем от первого удара.

В результате второго ракетного удара были ранены шесть спасателей, один из которых находится в тяжелом состоянии, трое имеют среднюю степень травм, еще двое – с легкими поражениями.

Еще одна ракетная атака врага – на инфраструктурный объект в селе Звонецкое Днепровского района. В настоящее время пожарные укрощают пожар. Число пострадавших уточняется. Обнаруженные на месте обломки ракеты будут идентифицировать.

Как сообщил председатель Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко, все спасатели находятся в больницах.

– Как и обещал, уточняю по последним “прилетам”. У нас шесть раненых спасателей. Они находятся в больницах. Одна девушка тяжелая, ее сейчас оперируют. Подразделение спасателей попало под вражеский ракетный обстрел, когда разбирал завалы на месте утренней атаки, – написал он в своем канале в Telegram.

Как впоследствии сообщили в ГСЧС Украины, в тяжелом состоянии находится специалист службы по работе с общественностью Евгения Дудка.

— … больше всего пострадала начальница Отдела связки со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Евгения Дудка. Женя выехала на место обстрелов, чтобы совершать свою ежедневную работу — фиксацию последствий прилета в город смертоносного “русского мира” и преодоления разрушительных последствий “любви старшего брата” спасателями ГСЧС. Там ее и догнал смертоносный осколок, говорится в сообщении.

Они призвали всех небезразличных помочь в борьбе за жизнь Евгении Дудки и оставили реквизиты номера карты матери Игоря Гетало, мужа Евгении – 5168757396356463.

Первая атака российских ракет по аэропорту Днепра произошла с 14 на 15 марта.

Источники: Днепропетровская ОВА, Валентин Резниченко

Фото: Днепропетровская ОВА