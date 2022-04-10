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Факти / Україна

Аеропорт Дніпра знищено ракетними ударами, шість рятувальників поранено

Ілля Нежигай редактор стрічки
Аеропорт Дніпра знищено ракетними ударами, шість рятувальників поранено

У Дніпрі повністю знищено міжнародний аеропорт внаслідок ракетних ударів, які завдали ворожі сили РФ.

Про це на пресбрифінгу повідомила речниця обласного управління ДСНС Дарина Цуркань.

Вона повідомила, що перший ракетний удар було завдано о 10 ранку, а другий близько 12-ї години, коли надзвичайники боролись з вогнем від першого удару.

Внаслідок другого ракетного удару було поранено шість рятувальників, з яких один в тяжкому стані, троє мають середній ступінь травм, ще двоє – з легкими ураженнями.

Ще одна ракетна атака ворога – на інфраструктурний об‘єкт в селі Звонецьке Дніпровського району. Нині вогнеборці приборкують пожежу. Кількість постраждалих уточнюється. Уламки ракети, які виявили на місці, будуть ідентифікувати.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, усі рятувальники перебувають у лікарнях.

– Як і обіцяв, уточнюю по останніх “прильотах”. У нас шестеро поранених рятувальників. Вони у лікарнях. Одна дівчина тяжка, її зараз оперують. Підрозділ рятувальників потрапив під ворожий ракетний обстріл, коли розбирав завали на місці ранкової атаки, – написав він у своєму каналі в Telegram.

Як згодом повідомили в ДСНС України, в тяжкому стані знаходиться фахівчиня служби з роботи з громадськістю Євгенія Дудка.

– … найбільше постраждала начальниця Відділу зв’язківки із ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Євгенія Дудка. Женя виїхала на місце обстрілів, аби здійснювати свою щоденну роботу – фіксацію наслідків прильоту в місто смертоносного “руського міра” та подолання руйнівних наслідків “любові старшого брата” рятувальниками ДСНС. Там її і наздогнав смертоносний осколок, – йдеться у повідомленні.

Вони закликали усіх небайдужих допомогти у боротьбі за життя Євгенії Дудки та залишили реквізити номера картки матері Ігоря Гетало, чоловіка Євгенії – 5168757396356463.

Перша атака російських ракет по аеропорту Дніпра відбулась ще з 14 на 15 березня.

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Джерела: Дніпропетровська ОВА, Валентин Резніченко

Фото: Дніпропетровська ОВА

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