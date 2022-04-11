Российские коллаборанты в Крыму со страхом наблюдают за войной в Украине — глава Меджлиса

В оккупированном Крыму пристально наблюдают за войной в Украине, а сторонники российских оккупантов начинают опасаться освобождения полуострова от РФ.
Такое мнение в одном из интервью высказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
— Если одна часть населения, назовем ее условно оккупанты, включая членов их семей, это коллаборанты местные и сторонники России – она не имела, но она не является большинством.
Они следят с нескрываемым страхом, потому что осознают, что завершением этой войны будет освобождение ранее оккупированных украинских территорий и для них сейчас главное, чтобы не упустить тот момент, когда они должны покинуть срочно полуостров и эти страхи откровенны, — отметил он.
Глава Меджлиса также добавил, что крымские татары, как и этнические украинцы, проживающие в оккупированном Крыму, должны рассчитывать на поддержку украинских политиков.
— Эти люди должны сейчас получать наибольшую нашу поддержку, хотя бы моральную, чтобы все политики, на всех уровнях на территории материковой Украины, любыми высказываниями должны усиливать надежду этих людей на освобождение от российских оккупантов, — пояснил Рефат Чубаров.