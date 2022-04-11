Российские коллаборанты в Крыму со страхом наблюдают за войной в Украине — глава Меджлиса

В оккупированном Крыму пристально наблюдают за войной в Украине, а сторонники российских оккупантов начинают опасаться освобождения полуострова от РФ.

Такое мнение в одном из интервью высказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

— Если одна часть населения, назовем ее условно оккупанты, включая членов их семей, это коллаборанты местные и сторонники России – она не имела, но она не является большинством.

Они следят с нескрываемым страхом, потому что осознают, что завершением этой войны будет освобождение ранее оккупированных украинских территорий и для них сейчас главное, чтобы не упустить тот момент, когда они должны покинуть срочно полуостров и эти страхи откровенны, — отметил он.