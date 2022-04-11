Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 46 день войны
Убили Убили
177 детей
Ранили Ранили
>336 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Украина

Российские коллаборанты в Крыму со страхом наблюдают за войной в Украине — глава Меджлиса

Наташа Тарчевська редактор ленты
Рефат Чубаров

В оккупированном Крыму пристально наблюдают за войной в Украине, а сторонники российских оккупантов начинают опасаться освобождения полуострова от РФ.

Такое мнение в одном из интервью высказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

— Если одна часть населения, назовем ее условно оккупанты, включая членов их семей, это коллаборанты местные и сторонники России – она не имела, но она не является большинством.

Они следят с нескрываемым страхом, потому что осознают, что завершением этой войны будет освобождение ранее оккупированных украинских территорий и для них сейчас главное, чтобы не упустить тот момент, когда они должны покинуть срочно полуостров и эти страхи откровенны, — отметил он.

Глава Меджлиса также добавил, что крымские татары, как и этнические украинцы, проживающие в оккупированном Крыму, должны рассчитывать на поддержку украинских политиков.

— Эти люди должны сейчас получать наибольшую нашу поддержку, хотя бы моральную, чтобы все политики, на всех уровнях на территории материковой Украины, любыми высказываниями должны усиливать надежду этих людей на освобождение от российских оккупантов, — пояснил Рефат Чубаров.

Читайте
Большой прорыв: Умеров рассказал о том, как тема Крыма поднималась на переговорах

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Новое время

Фото: УНИАН

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка