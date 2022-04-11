Російські колаборанти в Криму зі страхом спостерігають за війною в Україні – глава Меджлісу

В окупованому Криму пильно спостерігають за війною в Україні, а прихильники російських окупантів починають побоюватися звільнення півострова від РФ.
Таку думку в одному із інтерв’ю висловив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
– Якщо одна частина населення, назвемо її умовно окупанти, включаючи членів їх родин, це колаборанти місцеві та прихильники Росії – вона не мала, але вона не є більшістю.
Вони стежать з неприхованим страхом, бо вони усвідомлюють, що завершенням цієї війни буде звільнення раніше окупованих українських територій і для них зараз головне, щоб не прогавити той момент, коли вони мають покинути терміново півострів і ці страхи відверті, — зазначив він.
Голова Меджлісу також додав, що кримські татари, як і етнічні українці, що проживають в окупованому Криму, мають розраховувати на підтримку українських політиків.
– Ці люди повинні зараз отримувати найбільшу нашу підтримку, хоча б моральну, щоб усі політики, на всіх рівнях на території материкової України будь-якими висловлюваннями мають підсилювати надію цих людей на звільнення від російських окупантів, – пояснив Рефат Чубаров.