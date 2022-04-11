Російські колаборанти в Криму зі страхом спостерігають за війною в Україні – глава Меджлісу

В окупованому Криму пильно спостерігають за війною в Україні, а прихильники російських окупантів починають побоюватися звільнення півострова від РФ.

Таку думку в одному із інтерв’ю висловив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

– Якщо одна частина населення, назвемо її умовно окупанти, включаючи членів їх родин, це колаборанти місцеві та прихильники Росії – вона не мала, але вона не є більшістю.

Вони стежать з неприхованим страхом, бо вони усвідомлюють, що завершенням цієї війни буде звільнення раніше окупованих українських територій і для них зараз головне, щоб не прогавити той момент, коли вони мають покинути терміново півострів і ці страхи відверті, — зазначив він.