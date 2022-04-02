Большой прорыв: Умеров рассказал о том, как тема Крыма поднималась на переговорах

Это большой прорыв для Украины, что тема Крыма вернулась на повестку дня. Более того, впервые за восемь лет об этом заговорила РФ, которая раньше табуировала этот вопрос.

Об этом заявил член делегации Украины на переговорах с Россией Рустем Умеров.

— Мы о Крыме не говорили восемь лет, эта тема считалась для российской стороны табу, которое Москва не обсуждает. Сегодня же мы зафиксировали, что будем обсуждать Крым, проблемы Крыма, это, на самом деле, большой прорыв. Мы уже начинаем обсуждать Крым, ни о каких 15 годах речи не идет. Я не сторонник включения каких-либо сроков и фокусировки внимания на этом. У нас есть позиция, что вопрос Крыма принципиальный для украинской стороны, и мы его уже обсуждаем, — заявил Рустем Умеров.

Также он добавил, что его присутствие в переговорной делегации (Рустем Умеров — крымский татарин) подчеркивает важность крымского вопроса для Украины.

— Я как крымский татарин нахожусь в составе украинской делегации на переговорах, это показывает, что со своей стороны Украина поддерживает крымских татар, поддерживает повестку дня Крыма, и есть понимание, что ситуацию по Крыму мы будем обговаривать более детально, — отметил Рустем Умеров.