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Факты / Украина

Россияне печатают агитки для псевдореферендума в типографиях Новой Каховки

Татьяна Забожко редактор ленты
Типографія_друк

В Новой Каховке Херсонской области российские захватчики используют мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов.

Такая информация появилась в распоряжении генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По имеющимся данным, российские военные производят в типографиях брошюры, буклеты, плакаты и бланки.

Эти материалы оккупантам необходимы для проведения референдума по созданию так называемой Херсонской народной республики.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 46-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: Depositphotos

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