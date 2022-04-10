В Новой Каховке Херсонской области российские захватчики используют мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов.
Такая информация появилась в распоряжении генерального штаба Вооруженных сил Украины.
По имеющимся данным, российские военные производят в типографиях брошюры, буклеты, плакаты и бланки.
Эти материалы оккупантам необходимы для проведения референдума по созданию так называемой Херсонской народной республики.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 46-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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