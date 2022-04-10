В Новой Каховке Херсонской области российские захватчики используют мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов.

Такая информация появилась в распоряжении генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По имеющимся данным, российские военные производят в типографиях брошюры, буклеты, плакаты и бланки.

Эти материалы оккупантам необходимы для проведения референдума по созданию так называемой Херсонской народной республики.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 46-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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