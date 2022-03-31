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Факты / Украина

ФСБ работает над созданием псевдореспублики в Херсонской области – генштаб ВСУ

Татьяна Забожко редактор ленты
ФСБ работает над созданием псевдореспублики в Херсонской области – генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины владеет информацией о том, что руководство РФ работает над формированием на временно занятых территориях оккупационных органов власти.

Так, на территории России отбирают сотрудников силовых структур, прокуратур и судов, которые будут направлены на территорию Украины.

Над реализацией сценария по созданию на территории Херсонской области очередной псевдореспублики работают сотрудники Федеральной службы безопасности РФ, 652 группа информационно-психологических операций и офицеры 12 главного управления генерального штаба РФ.

Основным направлением деятельности этих подразделений является так называемая “разъяснительная работа” с местными органами власти и населением.

Информационное сопровождение осуществляют путем демонстрации видеосюжетов с подставными лицами.

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