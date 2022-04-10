Росіяни друкують агітки для псевдореферендуму в типографіях Нової Каховки

У Новій Каховці Херсонської області російські загарбники використовують потужності місцевих типографій для підготовки агітаційних матеріалів.

Така інформація з’явилася в розпорядженні генерального штабу Збройних сил України.

За наявними даними, російські військові виготовляють у типографіях брошури, буклети, плакати та бланки.

Ці матеріали окупантам необхідні для проведення “референдуму” щодо створення так званої Херсонської народної республіки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 46-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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