В Бучанском районе Киевской области полиция вместе с другими правоохранительными органами продолжает зачистку населенных пунктов, откуда ВСУ успешно отбили путинских захватчиков.

Тела погибших от рук оккупантов местных жителей после осмотра и фиксации военных преступлений будут доставлены в патанатомические отделения области. Параллельно продолжается разминирование.

Село Андреевка. Правоохранители проверили уже 317 домов по улицам Слобода, Первомайская и Меля. Уже удалось обнаружить около 20 ящиков с российскими противотанковыми минами, а также неразорванные боеприпасы на территории 15 хозяйств.

Село Липовка. Проверен 231 дом по улицам Шевченко, Фрунзе, Садовая, Мира, Коцюбинского, Новая и переулка Прогрессовский.

Украинские силовики обнаружили 30 вражеских противотанковых мин: после вызова саперов треть была взорвана на месте.

Людей хоронили во дворах, повсюду российские мины: в Бучанском районе идет зачистка / 5 фотографий

— Также во дворах местных жителей правоохранители нашли захоронение убитых оккупантами людей. В Андреевке обнаружено 6 захоронений, а в Липовке — 3, — говорится в сообщении полиции.

Заметим, что поиски тел и подсчет точного количества погибших мирных жителей в результате полномасштабного вторжения РФ продолжаются.

10 апреля министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал о ситуации в Бучанском районе, где идут работы спасателей и силовиков.

Он заявил, что лишь после завершения разбора завалов и руин появится возможность установить точное количество жертв. По предварительным оценкам, на это уйдет минимум две недели.