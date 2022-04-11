У Бучанському районі Київської області поліція разом із іншими правоохоронними органами продовжує зачистку населених пунктів, звідки ЗСУ успішно відбили путінських загарбників.

Тіла загиблих від рук окупантів місцевих мешканців після огляду та фіксації військових злочинів будуть доставлені до патанатомічних відділень області. Паралельно триває розмінування.

Село Андріївка. Правоохоронці перевірили вже 317 будинків по вулицях Слобода, Першотравнева та Меля. Вже вдалося виявити близько 20 ящиків з російськими протитанковими мінами, а також нерозірвані боєприпаси на території 15 господарств.

Село Липівка. Перевірено 231 будинок по вулицях Шевченка, Фрунзе, Садова, Миру, Коцюбинського, Нова та провулок Прогресівський.

Українські силовики виявили 30 ворожих протитанкових мін: після виклику саперів третину було зірвано на місті.

Людей хоронили у дворах, всюди російські міни: у Бучанському районі триває зачистка / 5 фотографий

– Також у дворах місцевих жителів правоохоронці знайшли поховання убитих окупантами людей. В Андріївці виявлено 6 захоронень, а в Липівці – 3, – йдеться у повідомленні поліції.

Зауважимо, що пошуки тіл та підрахунок точної кількості загиблих мирних мешканців внаслідок повномасштабного вторгнення РФ триває.

10 квітня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський розповів про ситуацію у Бучанському районі, де продовжуються роботи рятувальників та силовиків.

Він заявив, що лише після завершення розбору завалів та руїн з’явиться можливість встановити точну кількість жертв. За попередніми оцінками, на це піде щонайменше два тижні.