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Факты / Украина / Общество

Нужно минимум две недели для подсчета жертв в Бучанском районе — глава МВД

Юля Захарченко редактор ленты
Нужно минимум две недели для подсчета жертв в Бучанском районе — глава МВД

Нужно по меньшей мере две недели для того, чтобы посчитать точное количество погибших мирных жителей в Бучанском районе под Киевом, которых пытали российские военные.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что сначала необходимо разобрать завалы и руины, после чего появится возможность установить точное количество жертв.

— Нужно еще как минимум две недели, чтобы мы разобрали завалы. Тогда можно будет сказать о количестве погибших, — подчеркнул глава МВД.

Денис Монастырский призвал людей подождать с возвращением в освобожденные районы, поскольку спасатели до сих пор находят там взрывоопасные предметы.

– Сегодня в Киевской области работает 17 параллельных групп пиротехников. Только 8 апреля было обнаружено 6,5 тыс. взрывоопасных предметов. Представьте себе, какое количество взрывчатки находят каждый день наши спасатели, — отметил он.

Глава МВД Украины добавил, что больше всего заминировано сейчас в тех местах, где скрывались российские военные.

– Особенно там, где проживали оккупанты, оставались на ночь. Они оставляли растяжки на входе в дом. Также находили взрывные предметы там, где жили полицейские, военные, спасатели. Они называли это сюрпризами. Были случаи, когда находили в стиральной машине: открывается дверца, происходит взрыв, — предупредил он.

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Фото: ГСЧС

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