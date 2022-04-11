Работал на Кобзона, вербовал военных и политиков: СБУ задержала российского агента

11 марта контрразведка СБУ провела успешное задержание агента российских спецслужб, который работал на страну-агрессора с 2014 года.

Возраст и имя задержанного не разглашают, однако уже известно, что российские кураторы выбрали ему псевдоним Регин.

Во время допроса мужчина признался, что его” сотрудничество ” с ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ началось незадолго после начала АТО на Донбассе.

— До 2014 года работал в органах внутренних дел Украины, в частности, в Донецкой области. С началом АТО мне пришлось выехать в РФ, а именно в Белгород, где я начал работу в штабе, который координировался непосредственно депутатами Государственной Думы Кобзоном и Зюгановым.

По данным следствия, подозреваемый успел получить секретную информацию государственного уровня, работая сначала в одном из украинских судов, а затем — в одном из Департаментов Администрации бывшего президента. К тому же, агент РФ проходил службу в украинской армии.

Также он собирал компрометирующие данные о чиновниках разного ранга. С начала полномасштабного российского вторжения подозреваемый “несколько изменил свою деятельность” и передавал врагу информацию о передвижении военной техники ВСУ.

Сейчас следователи СБУ проводят анализ собранных доказательств, однако уже известно, что за содеянное агенту грозит пожизненное лишение свободы.