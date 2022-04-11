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Факти / Україна

Працював на Кобзона, вербував військових та політиків: СБУ затримала російського агента

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Працював на Кобзона, вербував військових та політиків: СБУ затримала російського агента

11 березня контррозвідка СБУ провела успішне затримання агента російських спецслужб, який працював на країну-агресора з 2014 року.

Вік та ім’я затриманого не розголошують, однак вже відомо, що російські куратори обрали йому псевдонім Регін.

Під час допиту чоловік зізнався, що його “співпраця” з ГУ Генштабу Збройних сил РФ розпочалася незадовго після початку АТО на Донбасі.

– До 2014 року працював в органах внутрішніх справ України, зокрема у Донецькій області. З початком АТО мені довелося виїхати до РФ, а саме до Білгорода, де я почав роботу в штабі, який координувався безпосередньо депутатами Державної Думи Кобзоном та Зюгановим.

За даними слідства, підозрюваний встиг здобути секретну інформацію державного рівня, працюючи спочатку в одному із українських судів, а потім – в одному з департаментів Адміністрації колишнього президента. До того ж, агент РФ проходив службу в українській армії.

Також він збирав компрометуючі дані про посадовців різного рангу. З початку повномасштабного російського вторгнення підозрюваний дещо змінив свою діяльність та надавав ворогу інформацію про пересування військової техніки ЗСУ.

Наразі слідчі СБУ проводять аналіз зібраних доказів, однак вже відомо, що за скоєне агенту загрожує довічне позбавлення волі.

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