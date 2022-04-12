Кремль планировал создать “народные республики” в западных областях Украины – СБУ

Кремль хотел создать так называемые народные республики в западных областях Украины, но СБУ этому помешала.

Группа людей начала работать над свержением конституционного строя еще летом 2021 года. Как рассказал один из участников группировки, на него вышел отставной сотрудник вражеской разведки, который оказался организатором схемы.

Он заявил о планах создать новое народовластие в Украине и, если действующая власть сама не уйдет в отставку, то группа перейдет к силовому сценарию.

Для захвата власти в Украине необходимо было завербовать 500 боевиков, желательно из бывших военнослужащих АТО, и обеспечить их оружием.

В Службе безопасности Украины рассказали, что воплощение плана должно было совпасть по времени с российским полномасштабным вторжением в Украину. Но СБУ разоблачила преступную сеть, а ее организатора и ключевых лиц — задержала в начале марта в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Один из сообщников признал свою вину и дал показания на организатора. Материалы по нему направлены в суд.