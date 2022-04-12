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Факти / Україна

Кремль планував створити “народні республіки” у західних областях України – СБУ

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Кремль планував створити “народні республіки” у західних областях України – СБУ

Кремль хотів створити так звані народні республіки у західних областях України, але СБУ цьому завадила.

Група людей почала працювати над поваленням конституційного ладу ще влітку 2021 року. Як розповів один із учасників угруповання, на нього вийшов відставний співробітник ворожої розвідки, який виявився організатором схеми.

Він заявив про плани створити нове народовладдя в Україні і, якщо чинна влада сама не піде у відставку, то група перейде до силового сценарію.

Для захоплення влади в Україні необхідно було завербувати 500 бойовиків, бажано з колишніх військовослужбовців АТО, і забезпечити їх зброєю.

В Службі безпеки України розповіли, що втілення плану мало збігтися в часі з російським повномасштабним вторгненням в Україну. Але СБУ викрила злочинну мережу, а її організатора та ключових осіб – затримала на початку березня в Івано-Франківській і Хмельницькій областях.

Один зі спільників визнав свою вину та дав покази на організатора. Матеріали щодо нього скеровано до суду.

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Фото: Depositphotos

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