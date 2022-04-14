Российские оккупационные войска готовят очередной фейк о якобы схроне украинских военных в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС, чтобы дискредитировать Вооруженные силы Украины.

Как сообщили в Запорожской областной военной администрации, к разработке фейка будут привлечены российские пропагандисты.

— С задействованием российских пропагандистов они планируют сделать сюжет о якобы обнаруженном схроне с большим количеством взрывчатки и боеприпасов. Российская пропаганда планирует преподнести это, как будто бы указанный схрон был оборудован диверсионной группой ВСУ. Очередной вброс направлен на дискредитацию Вооруженных сил Украины в медиапространстве, — говорится в сообщении.

В ЗОВА добавили, что распространения фейков организуются по одному сценарию: на открытых площадках, подконтрольных разведывательному управлению генерального штаба Российской Федерации, размещаются фейковые материалы, которые затем распространяются в интернет-изданиях и социальных сетях.

В военные администрации напомнили, что кроме боевых действий Россия ведет мощную информационную войну против Украины, в информационном поле каждый день появляется множество фейков.

Отметим, что подобные фейки раньше российская пропаганда ранее публиковала по Чернобыльской АЭС.