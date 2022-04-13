Награбленное россиянами на ЧАЭС будет поражать радиацией все вокруг – Монастырский

Российские военные, отступая из Киевской области, тащили с Чернобыльской АЭС все подряд – от посуды до запчастей и приборов, которые являются источником радиации и будут поражать все вокруг, сказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

– Они сами и награбленное ими на станции, и их техника по сути являются передвижными источниками излучения, которые будут поражать радиацией всех вокруг себя. По расчетам специалистов, тем, кто рыл там окопы, осталось жить максимум год, – подчеркнул он.

Монастырский также сказал, что сожженная техника, брошенные боеприпасы и вещи россиян на территории ЧАЭС свидетельствуют о том, что они просто убегали, а не отходили из Киевской области, как лгут в Кремле.

В настоящее время территория Чернобыльской АЭС охраняется Нацгвардией, Нацполиция продолжает документировать преступления армии РФ, спасатели и пиротехники обследуют и разминируют территорию.

31 марта подтвердились сообщения Пентагона о том, что войска РФ покидают ЧАЭС, а затем это подтвердили в Энергоатоме и МВД Украины.