Російські окупаційні війська готують черговий фейк про нібито схрон українських військових в Енергодарі, де знаходиться Запорізька АЕС, щоб дискредитувати Збройні сили України.

Як повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації, до розробки фейку буде залучено російських пропагандистів.

– Із задіянням російських пропагандистів, вони планують зробити сюжет про начебто виявлений схрон з великою кількістю вибухівки та боєприпасів. Російська пропаганда планує піднести це, як нібито вказаний схрон був обладнаний диверсійною групою ЗСУ. Черговий вкид направлено на дискредитацію Збройних сил України у медіапросторі, – йдеться у повідомленні.

В ЗОВА додали, що розповсюдження фейків організовуються за одним сценарієм: на відкритих майданчиках, підконтрольних розвідувальному управлінню генерального штабу Російської Федерації, розміщуються фейкові матеріали, які потім поширюються в інтернет виданнях та соціальних мережах.

У військові адміністрації нагадали, що окрім бойових дій Росія веде потужну інформаційну війну проти України, в інформаційному полі щодня з’являється безліч фейків.

Зазначимо, що подібні фейки раніше російська пропаганда раніше публікувала щодо Чорнобильської АЕС.