Изнасиловали и вырвали ногти: история гибели 23-летней девушки из Бучи

Во время оккупации российскими регулярными войсками города Бучи Киевской области трагически погибла 23-летняя Карина Ершова. Ее изнасилованное изуродованное тело рашисты бросили во дворе одного из домов.

Журналистам британского издания The Telegraph родители Карины рассказали, что смогли похоронить дочь лишь после 33 дней оккупации Буче.

23-летняя Карина родилась и выросла в Донецкой области. В Киевскую область девушка переехала после начала войны на Донбассе, однако через восемь лет “русский мир” нашел ее семью в Буче.

По словам отчима Карины, перед смертью она сопротивлялась путинским солдатам: на ее руках отсутствовало большинство ногтей.

— Это было так, будто она пыталась ссориться и отчаянно боролась с русскими. Ее застрелили в упор. У нее отсутствует почти половина головы, — рассказал Андрей Деренко.

Похоронили 23-летнюю девушку в Белой Церкви. Отчим с трудом смог остановить свою жену, мать Карины, не открывать гроб и не смотреть на ее изуродованное тело.

— Что я чувствую, когда кто-то забрал моего собственного ребенка?! Я выплакала все слезы. Теперь у меня нет слез, — отвечает на вопрос журналистам Елена Деренко.

Отчим погибшей Карины искренне признался журналистам в ненависти к россиянам и всему российскому.

— Мы их (российских солдат — Ред.) ненавидим. Я ненавижу русских, потому что они убили нашу девочку. Российские солдаты — не люди, они-животные. Теперь мне стыдно говорить по-русски, вот какая у меня лютая ненависть к ним, — поделился Андрей Деренко.

Точная дата смерти 23-летней Карины неизвестна, как и многих других убитых жителей Бучи. Связь с ней родители потеряли еще 10 марта.