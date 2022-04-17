Зґвалтували і вирвали нігті: історія загибелі 23-річної дівчини з Бучі

Під час окупації російськими регулярними військами міста Бучі Київської області трагічно загинула 23-річна Карина Єршова. Її зґвалтоване понівечене тіло рашисти покинули на подвір’ї одного з будинків.

Журналістам британського видання The Telegraph батьки Карини розповіли, що змогли поховати доньку лише після 33 днів окупації Бучі.

23-річна Карина народилася і виросла на Донеччині. У Київську область дівчина переїхала після початку війни на Донбасі, однак через вісім років “русский мир” знайшов її родину у Бучі.

За словами вітчима Карини, перед смертю вона чинила опір путінським солдатам: на її руках була відсутня більшість нігтів.

– Це було так, ніби вона намагалася сваритися та відчайдушно боролася з росіянами. Її застрелили впритул. У неї відсутня майже половина голови, — розповів Андрій Деренко.

Поховали 23-річну дівчину у Білій Церкві. Вітчим насилу зміг зупинити свою дружину, матір Карини, не відкривати гріб та не дивитися на її понівечене тіло.

– Що я відчуваю, коли хтось забрав мою власну дитину?! Я виплакала всі сльози. Тепер у мене немає сліз, — відповідає на питання журналістам Олена Деренко.

Вітчим загиблої Карини щиро зізнався журналістам у ненависті до росіян та усього російського.

– Ми їх (російські війська, — Ред.) ненавидимо. Я ненавиджу росіян, бо вони вбили нашу дівчинку. Російські солдати — не люди, вони — тварини. Відтепер мені соромно говорити російською, от яка в мене люта ненависть до них, – поділився Андрій Деренко.

Точна дата смерті 23-річної Карини невідома, як і багатьох інших вбитих мешканців Бучі. Зв’язок із нею батьки втратили ще 10 березня.