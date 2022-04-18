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Факты / Украина

Нелегкая добыча: РФ атаковала ракетами Днепропетровскую область, есть пострадавшие

Татьяна Забожко редактор ленты
Нелегкая добыча: РФ атаковала ракетами Днепропетровскую область, есть пострадавшие

Утром 18 апреля российские военные нанесли ракетные удары по Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, 60% ракет были сбиты силами противовоздушной обороны.

– Мы нелегкая добыча… – констатировал Валентин Резниченко.

До утра ситуация в регионе была относительно спокойной. Сирены с начала суток в области звучали три раза.

Разрешили людям покинуть укрытия в 08.18.

Позже Резниченко сообщил детали утренних обстрелов.

В частности, вражеской атаке подвергся Синельниковский район Днепропетровской области. Там ракета попала в инфраструктурный объект, в результате чего два человека пострадали. Пожар уже удалось ликвидировать.

В Павлоградском районе в результате обстрела разрушена железнодорожная инфраструктура. Пострадавших нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 54-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Воздушное командование Запад

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