Утром 18 апреля российские военные нанесли ракетные удары по Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
По его словам, 60% ракет были сбиты силами противовоздушной обороны.
– Мы нелегкая добыча… – констатировал Валентин Резниченко.
До утра ситуация в регионе была относительно спокойной. Сирены с начала суток в области звучали три раза.
Разрешили людям покинуть укрытия в 08.18.
Позже Резниченко сообщил детали утренних обстрелов.
В частности, вражеской атаке подвергся Синельниковский район Днепропетровской области. Там ракета попала в инфраструктурный объект, в результате чего два человека пострадали. Пожар уже удалось ликвидировать.
В Павлоградском районе в результате обстрела разрушена железнодорожная инфраструктура. Пострадавших нет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 54-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Валентин Резниченко
Фото: Воздушное командование Запад