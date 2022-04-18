Уранці 18 квітня російські військові завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, 60% ракет було збито силами протиповітряної оборони.

– Ми нелегка здобич… – констатував Валентин Резніченко.

До ранку ситуація в регіоні була відносно спокійною. Сирени з початку доби в області лунали тричі. Дозволили людям залишити укриття о 08.18.

Пізніше Резніченко повідомив деталі ранкового обстрілу.

Зокрема, ворожої атаки зазнав Синельниківський район Дніпропетровської області. Там ракета влучила в інфраструктурний об’єкт, унаслідок чого двоє людей постраждало. Пожежу вже вдалося ліквідувати.

У Павлоградському районі васлідок обстрілу зруйновано залізничну інфраструктуру. Постраждалих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 54-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Повітряне командування Захід