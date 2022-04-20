Спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что сегодня украинские воины из зенитного комплекса сбили российский беспилотник Орлан-10. Это произошло в небе над Одессой.

По его словам, такие же беспилотники сбили и вчера, и позавчера.

Напомним, что 17 марта в районе Одессы ВСУ сбили российский беспилотник Орлан-10. Это произошло во время демонстрационного построения российского флота.

Что это за беспилотник?

Орлан-10 — российский многофункциональный беспилотник. Он предназначен для длительного наблюдения за объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Аппарат разработали на российском предприятии Специальный технологический центр.

Орлан-10 также может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами (САУ, танки, БМП, машины ПВО), подключенными к единой автоматизированной системе управления войсками и оружием.

Аппарат оборудован 12 камерами высокого разрешения, что позволяет создавать качественные 3D-карты. Он используется для видео- и фотосъемки, может работать в качестве ретранслятора.

Летные характеристики Орлана-10:

масса — 14 кг,

скорость — 90-150 км/ч,

бензиновый двигатель,

максимальная продолжительность полета — 16 ч,

максимальная высота полета — 5 км.

По разным данным, цена беспилотника Орлан-10 колеблется от $87 тыс. до $120 тыс.

Такие беспилотники Объединенные силы ВСУ сбивали на Донбассе.

Ранее румынское издание Observator со ссылкой на местную полицию сообщило, что в румынском муниципалитете Думитра обнаружили беспилотный летательный аппарат, скорее всего, российского происхождения. Согласно изображениям, размещенным в интернете, это был беспилотник Орлан-10.

Фото: штаб ООС