В Буче заканчивается эксгумация тел, сейчас известно о 412 погибших – мэр

В Буче заканчивается сбор и эксгумация тел жителей, погибших во время российской оккупации от рук захватчиков. Сейчас их 412. Но эту цифру все еще будут уточнять на уровне следователей и экспертов.

Это означает, что каждый третий погибший в Киевской области – из Бучи. Об этом сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

— Мы все еще считаем раненых. В отдельное дело выделена братская могила возле церкви Андрея Первозванного по улице Богдана Хмельницкого, 7-б, где достали 117 тел, в том числе 30 женщин и 2 ребенка. Там есть убитые, застреленные и замученные оккупантами, обгоревшие тела гражданских граждан. Есть пациенты больницы, которых не смогли похоронить после 24 февраля, потому что россияне не пускали ритуальную службу на кладбище. Есть несколько ребят из Вооруженных сил Украины, – рассказал он.

По словам Анатолия Федорука, теперь главная задача – идентифицировать каждого. Возле морга уже работает Информационный центр. Он помогает родственникам найти, опознать и похоронить своих близких. Также работает колл-центр и есть волонтеры в ЦПАУ, которые предоставляют информацию по телефону +380683282892.

Анатолий Федорук заверил, что Бучанский городской совет обеспечивает все семьи погибших в Буче и на территории общины необходимой атрибутикой. В коммунальной ритуальной службе есть гробы, кресты, венки и таблички.

Также есть необходимое количество мест на кладбище по улице Депутатской. Все бесплатно – за счет бюджета общины. Мэр Бучи подчеркнул, что власти хотят помочь семьям похоронить погибших в течение ближайшей недели – до поминальных дней.