У Бучі закінчується ексгумація тіл, зараз відомо про 412 загиблих – мер

У Бучі закінчується збір та ексгумація тіл жителів, які загинули під час російської окупації від рук загарбників. Наразі їх 412. Але цю цифру все ще будуть уточнювати на рівні слідчих та експертів.

Це означає, що кожен третій загиблий в Київській області – з Бучі. Про це повідомив Бучаснький міський голова Анатолій Федорук.

– Ми все ще рахуємо поранених. В окрему справу виділена братська могила коло церкви Андрія Первозванного по вулиці Богдана Хмельницького, 7-б, де загалом дістали 117 тіл, зокрема 30 жінок та 2 дитини. Там є вбиті, застрелені і закатовані окупантами, є обгорілі тіла цивільних громадян. Є пацієнти лікарні, яких не змогли поховати після 24 лютого, бо росіяни не пускали ритуальну службу на цвинтар. Є кілька хлопців зі Збройних сил України, – розповів він.

За словами Анатолія Федорука, тепер головне завдання – ідентифікувати кожного. Біля моргу вже працює Інформаційний центр. Він допомагає родичам знайти, опізнати та поховати своїх близьких. Також працює кол-центр і є волонтери в ЦНАПі, які надають інформацію за номером телефону +380683282892.

Анатолій Федорук запевнив, що Бучанська міська рада забезпечує всі родини загиблих у Бучі та на території громади необхідною атрибутикою. У комунальній ритуальній службі є труни, хрести, вінки та таблички.

Також є необхідна кількість місць на цвинтарі по вулиці Депутатській. Все безкоштовно – за рахунок бюджету громади. Мер Бучі наголосив, що влада хоче допомогти родинам поховати загиблих протягом найближчого тижня – до поминальних днів.