Российские захватчики обстреляли из артиллерии и Градов три населенных пункта в Запорожской области.
Погибли трое мирных жителей села Каменское, которые в то время занимались огородом.
Для обстрела поселка городского типа Железнодорожное и села Староукраинка военные РФ применили артиллерию и Грады.
В первом населенном пункте россияне повредили пять домов, а в селе Староукраинка – три.
Напомним, что накануне вражеская ракета попала также на огород на окраине одного из сел Днепропетровской области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 60-е сутки.
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Источник: Запорожская ОВА