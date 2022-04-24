Российские захватчики обстреляли из артиллерии и Градов три населенных пункта в Запорожской области.

Погибли трое мирных жителей села Каменское, которые в то время занимались огородом.

Для обстрела поселка городского типа Железнодорожное и села Староукраинка военные РФ применили артиллерию и Грады.

В первом населенном пункте россияне повредили пять домов, а в селе Староукраинка – три.

Напомним, что накануне вражеская ракета попала также на огород на окраине одного из сел Днепропетровской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 60-е сутки.

Related video

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Запорожская ОВА