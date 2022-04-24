Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 58 день войны
Убили Убили
208 детей
Ранили Ранили
>387 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 224 взрослых
Факты / Украина

Занимались огородом: три человека погибли при обстреле Запорожской области

Татьяна Забожко редактор ленты
ракетная установка Град

Российские захватчики обстреляли из артиллерии и Градов три населенных пункта в Запорожской области.

Погибли трое мирных жителей села Каменское, которые в то время занимались огородом.

Для обстрела поселка городского типа Железнодорожное и села Староукраинка военные РФ применили артиллерию и Грады.

В первом населенном пункте россияне повредили пять домов, а в селе Староукраинка – три.

Напомним, что накануне вражеская ракета попала также на огород на окраине одного из сел Днепропетровской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 60-е сутки.

Related video

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Запорожская ОВА

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка