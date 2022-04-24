Поралися на городі: троє людей загинули під час обстрілу Запорізької області

Російські загарбники обстріляли з артилерії та Градів три населених пункти в Запорізькій області.

Загинули троє мирних жителів села Кам’янське, які в той час поралися на городі.

Для обстрілу селища міського типу Залізничне та села Староукраїнка військові РФ застосували артилерію та Гради.

У першому населеному пукнті росіяни пошкодили п’ять будинків, а в селі Староукраїнка – три.

Нагадаємо, що напередодні ворожа ракета влучила також на город на околиці одного з сіл Дніпропетровської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 60-ту добу.

Related video

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Запорізька ОВА