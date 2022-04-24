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Факти / Україна

Поралися на городі: троє людей загинули під час обстрілу Запорізької області

Тетяна Забожко редакторка стрічки
ракетная установка Град

Російські загарбники обстріляли з артилерії та Градів три населених пункти в Запорізькій області.

Загинули троє мирних жителів села Кам’янське, які в той час поралися на городі.

Для обстрілу селища міського типу Залізничне та села Староукраїнка військові РФ застосували артилерію та Гради.

У першому населеному пукнті росіяни пошкодили п’ять будинків, а в селі Староукраїнка – три.

Нагадаємо, що напередодні ворожа ракета влучила також на город на околиці одного з сіл Дніпропетровської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 60-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Запорізька ОВА

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Фото: Depositphotos

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