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Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 58 день войны
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Факты / Украина

От рук российских захватчиков в Украине погибло 213 детей, более 380 ранены

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
От рук российских захватчиков в Украине погибло 213 детей, более 380 ранены

С начала полномасштабной войны России против Украины пострадали 602 ребенка. По официальным данным Офиса генпрокурора, по состоянию на утро 24 апреля 213 детей погибли и более 389 ранены.

Однако эти цифры не окончательны, поскольку точное количество погибших невозможно установить в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 122, Киевской – 114, Харьковской – 91, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в Киеве – 16, Житомирской – 15.

23 апреля в результате вражеского обстрела жилого квартала в Одессе погибла мать с 3-месячным ребенком. Также 23 апреля стало известно о смерти двух девочек – юных актрис Донецкого областного драматического театра. Дети погибли из-за обстрела российскими войсками Мариуполя.

В то же время 22 апреля в результате обстрела объектов гражданской инфраструктуры села Каменское Запорожской области погиб 17-летний парень.

Кроме того, 22 апреля во время фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории Бучанского района Киевской области оккупантами, было обнаружено тело 16-летнего подростка с осколочными ранениями.

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Всего с начала полномасштабной войны России против Украины в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ повреждено 1 500 учебных заведений, 102 из них разрушены полностью.

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: Depositphotos

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